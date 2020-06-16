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    • 16.06.2020 11:25
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    : : Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım

    haberi... , "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.

    Bakan Koca'dan flaş maske uyarısı

    , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, virüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım
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