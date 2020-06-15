Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı: El sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz

Türkiye'de 1 Haziran'da normalleşme dönemi başladı. Uzmanlar, bu dönemde defalarca maske, sosyal mesafe uyarısı yaptı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarıları hiçe saydı! Vaka sayılarında iki gün üst üste yaşanan artıy panik yarattı. Bilim Kurulu üyeleri uyardı...
YENİ VAKA SAYISI 1562
Sağlık Bakanlığı, dün 15 hastanın vefat ettiğini, yeni vaka sayısının ise 1562 olduğunu açıkladı. Toplam iyileşen hasta sayısı da 151 bin 417'ye yükseldi.
BİLİM KURULU ÜYELERİ UYARDI: VİRÜS HENÜZ BİTMEDİ. KURALLARI UNUTMAYIN
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel
ÜLKEMİZDE ve dünyada henüz virüs sonlanmadı. Bu nedenle kontrollü sosyal hayat kurallarını unutmamamız gerekiyor. Maske takmak, maskeyle birlikte sosyal mesafeye uymak, el hijyenine ve diğer temizlik tedbirlerini uygulamamız, kalabalıktan uzak durmamız gerekiyor.
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal
CORONA geçirmiş kişilerde antikor oluşmuşsa bir daha hasta olmama ihtimalleri yüksek. Ancak yine de tedbirli davranmak zorundalar. Bu koruyuculuğun ne kadar devam ettiği bilinmiyor. Kasım- Aralık ayında vaka sayısında artış olabilir.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
DÜNKÜ vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Bu günlerde tokalaşmayalım.
CORONA'YLA İMTİHAN
451 bin 272 aday dün Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girdi. Alınan önlemler üst düzeydeydi. Adaylar, birer buçuk metre aralıklarla sıraya girdi. Görevlilere kimlik bilgilerini gösterdi.
Normalleşmenin ilk sınavı dün yapıldı. 451 bin 272 aday için tüm önlemler alındı. Her öğrenciye maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Öğrenciler, birer buçuk metre aralıklarla sıra oldu.
OTEL OUT KAMP İN
Salgın nedeniyle tatil alışkanlıkları da değişti. Oteller fiyatları yükseltince aileler karavan tatiline yöneldi. Kamp alanlarına akın edenler, salıncakta sallanıp mangalını ateşledi. Vatandaşlar bir yandan doğanın tadını çıkartırken bir yandan da virüse fırsat vermedi.
ÇOK MODA
CORONAVİRÜS aşıkları da ayırdı. Düğünler yasaklandı. Çiftlerin kullanılması için gelin ve damatlığa uygun maskeler tasarlandı. İzmir'de yaşayan nişanlı çift Cengizhan Ulaş (22) ve Duygun Daşkıran (22) da en mutlu günlerine 'groom' (damat) ve 'bride' (gelin) yazılı maskelerini takarak hazırlandı.
4 DOKTORU DARBETTİLER
Afyonkarahisar'da Coronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen G.Y.C. ve Y.A, testleri negatif çıkınca saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. İkili kendilerini uyarın doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tonkaz'ı darp etti. Zanlılar gözaltına alındı.