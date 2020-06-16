Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüs daha fazla insan hücresine bulaşıyor! Ölüm kodu: D614G

Başbakan Giuseppe Conte'nin 11 Haziran'da imzaladığı kararnameye göre, bölgesel ve yerel yönetimlerin izni doğrultusunda, bahis salonlarından, sağlıklı yaşam merkezi ve kaplıcalara kadar, sinema, tiyatro, konser salonları, sosyal kültür merkezleri ve çocuklar için yaz etüt çalışmalarının yapılabildiği yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete geçti. Ülkede kongre ve fuar merkezleri ise 14 Temmuz'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.