Doğan İnci kimdir? Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci kaç yaşında, nereli? Görev yaptığı yerler!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından yeni emniyet müdürleri de belli oldu. 5 ile yeni emniyet müdürleri atandı. Adana'nın yeni Emniyet Müdürü ise Doğan İnci oldu. Peki, Doğan İnci kimdir? Doğan İnci kaç yaşında, nereli, görev yaptığı yerler nereler? İşte Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci hakkında detaylı bilgiler…

DOĞAN İNCİ KİMDİR?

Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak; 25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde halen yürütmekte olduğu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

YENİ ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.