Sağlık çalışanları Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara isyan etti: Hakkımızı helal etmeyiz!

Devlet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarını kaldırdı. Herkes çarşıya-pazara saldırdı. 3 aydır ölümüne hizmet veren sağlıkçılar çıldırdı: Hakkımızı helal etmeyiz!yanlış anlayanbazı vatandaşlardenetimlere takıldı!Dün, İstanbul Esenyurt 'ta fazlayolcu taşıyan birminibüs polistenkaçamadı!Minibüssürücüsüne 104 liraceza uygulandı.son 24 saatte bin 592 kişiye Covid- 19 tanısı konulurken, 18 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşti.yasağının kalmasıylabirlikte, Anadolu'davaka sayıları artışgösterdi. 6 ildealarm durumunageçildi. Ardahan,Kastamonu, Adana,Bursa, Niğdeve Şanlıurfa'dacamilerden 'masketakın ve sosyalmesafeye uyun'uyarıları yapıldı.başarılı Coronavirüsmücadelesi dünyanınilgisini çekti. Tümyurtta 1 Haziran itibariyle 'yeninormalleşme' dönemine girildi.Ancak bazı vatandaşlar, uyarılararağmen kurallara yeterli ilgiyigöstermedi. Bu nedenle vakasayılarında artış gözlendi. Ancakbu kez vaka dağılımı değişti!yüzdeBüyükşehirlerdekivaka sayıları ise düşüşe geçti.Yetkililer, hemen hareketegeçti. Vaka sayılarının günlük2 bini geçmesi halindeyenidengündeme geleceği belirtildi.kapsamda, Türkiye genelinde ya da çok sıkıntılı illerde maske takılması zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Rakamların 3-4 binlere tırmanması halinde hafta sonu sokacağı çıkma yasağının uygulanması da tekrar masaya yatırılacak.1-Günlük vaka 2 bini geçerse.3-Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artış eğilimi durmazsa bazı kısıtlamalara geri dönülecek.İstanbul'da, yeni normalleşme tedbirleri alındı. Valilik, hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimlerin yapılacağını açıkladı. Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve asker uğurlama kısıtlandı.nedeniyle yargıdakısıtlama sona erdi.Adliyeler, normalmesai düzenlerinedevam etti. Tedbirlerkapsamında tutukluve acil işler dışındakiişlemlere verilen arabugün itibariyle bitti.Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli askerler ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, önce asker adaylarına Coronavirüs testi yapılacak. Testi negatif çıkanlar, birliklerine sevk edilecek.eski güzellik kraliçesiGenç kadının ülkesinde Coronavirüs hastaları için karantina merkezi açmak istediği öğrenildi. Ibidunni Ituahighodalo'nunveyanedeniyle öldüğü iddia edildi.Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir kız öğrenci, rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı.testi pozitif çıkan kızöğrencinin sınava girdiğisalonda bulunan diğer15 öğrenci ve öğrenciile temas eden öğretmenkarantina altına alındı.Bakanlığı, Coronavirüs'e karşı bağışıklığın tespiti için 81 ilde antikor testlerine başladı. Her haneden bir üyeye, antikor testinin yapılacağı açıklandı. Dün, İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı., pazar günü saat 17.20'te 5.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Devlet, yaraların sarılması için gerekli adımları attı. Bölgeye bin 602 çadır yollandı. 11 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Depremde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan korucu Cengiz Pullu dün son yolculuğuna uğurlandı.bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere'de, dün normalleşmenin ilk adımları atıldı. Ancak kimse salgından ders çıkartmadı! Dün, Nike mağazasının önüne ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uyan vardı.