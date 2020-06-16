Sağlık çalışanları Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara isyan etti: Hakkımızı helal etmeyiz!

Devlet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarını kaldırdı. Herkes çarşıya-pazara saldırdı. 3 aydır ölümüne hizmet veren sağlıkçılar çıldırdı: Hakkımızı helal etmeyiz!
TEHLİKE HATTI
Normalleşmeyi yanlış anlayan bazı vatandaşlar denetimlere takıldı!
Dün, İstanbul Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan bir minibüs polisten kaçamadı! Araçtan 17 yerine tam 35 kişi çıktı! Minibüs sürücüsüne 104 lira ceza uygulandı.
YENİ VAKA SAYISI 1592
Türkiye'de son 24 saatte bin 592 kişiye Covid- 19 tanısı konulurken, 18 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşti.
6 İLDE ALARM
Seyahat yasağının kalmasıyla birlikte, Anadolu'da vaka sayıları artış gösterdi. 6 ilde alarm durumuna geçildi. Ardahan, Kastamonu, Adana, Bursa, Niğde ve Şanlıurfa'da camilerden 'maske takın ve sosyal mesafeye uyun' uyarıları yapıldı.
VİRÜSDOLU!
Türkiye'nin başarılı Coronavirüs mücadelesi dünyanın ilgisini çekti. Tüm yurtta 1 Haziran itibariyle 'yeni normalleşme' dönemine girildi. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara rağmen kurallara yeterli ilgiyi göstermedi. Bu nedenle vaka sayılarında artış gözlendi. Ancak bu kez vaka dağılımı değişti!
Vakaların yüzde 60'ı büyükşehirler yerine Anadolu'dan geldi! Büyükşehirlerdeki vaka sayıları ise düşüşe geçti. Yetkililer, hemen harekete geçti. Vaka sayılarının günlük 2 bini geçmesi halinde kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği belirtildi.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde ya da çok sıkıntılı illerde maske takılması zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Rakamların 3-4 binlere tırmanması halinde hafta sonu sokacağı çıkma yasağının uygulanması da tekrar masaya yatırılacak.
3KRİTER
1-Günlük vaka 2 bini geçerse.
2-İyileşen hasta sayısı vaka sayısının gerisinde kalmaya devam ederse.
3-Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artış eğilimi durmazsa bazı kısıtlamalara geri dönülecek.
İSTANBUL'DA YENİ ÖNLEMLER
Megakent İstanbul'da, yeni normalleşme tedbirleri alındı. Valilik, hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimlerin yapılacağını açıkladı. Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve asker uğurlama kısıtlandı.
YARGIDA NORMALLEŞME
Coronavirüs nedeniyle yargıda 3 aydır uygulanan kısıtlama sona erdi. Adliyeler, normal mesai düzenlerine devam etti. Tedbirler kapsamında tutuklu ve acil işler dışındaki işlemlere verilen ara bugün itibariyle bitti.
ÖNCE TEST SONRA KIŞLA
Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli askerler ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, önce asker adaylarına Coronavirüs testi yapılacak. Testi negatif çıkanlar, birliklerine sevk edilecek.
SIR ÖLÜM
NİJERYA'NIN eski güzellik kraliçesi Ibidunni Ituahighodalo (39) hayatını kaybetti. Genç kadının ülkesinde Coronavirüs hastaları için karantina merkezi açmak istediği öğrenildi. Ibidunni Ituahighodalo'nun kalp krizi geçirdiği veya Coronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.
NEGATİF HABER
İzmit'teki Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir kız öğrenci, rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı.
Coronavirüs testi pozitif çıkan kız öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmen karantina altına alındı.
HER HANEYE ANTİKOR TESTİ
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs'e karşı bağışıklığın tespiti için 81 ilde antikor testlerine başladı. Her haneden bir üyeye, antikor testinin yapılacağı açıklandı. Dün, İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı.
DEVLET-MİLLET EL ELE
Bingöl, pazar günü saat 17.20'te 5.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Devlet, yaraların sarılması için gerekli adımları attı. Bölgeye bin 602 çadır yollandı. 11 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Depremde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan korucu Cengiz Pullu dün son yolculuğuna uğurlandı.
MODA-19!
41 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere'de, dün normalleşmenin ilk adımları atıldı. Ancak kimse salgından ders çıkartmadı! Dün, Nike mağazasının önüne ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uyan vardı.
ZÜBEYDE YALÇIN
TEHLİKE HATTI
Normalleşmeyi yanlış anlayan bazı vatandaşlar denetimlere takıldı!
Dün, İstanbul Esenyurt'ta fazla yolcu taşıyan bir minibüs polisten kaçamadı! Araçtan 17 yerine tam 35 kişi çıktı! Minibüs sürücüsüne 104 lira ceza uygulandı.
YENİ VAKA SAYISI 1592
Türkiye'de son 24 saatte bin 592 kişiye Covid- 19 tanısı konulurken, 18 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşti.
6 İLDE ALARM
Seyahat yasağının kalmasıyla birlikte, Anadolu'da vaka sayıları artış gösterdi. 6 ilde alarm durumuna geçildi. Ardahan, Kastamonu, Adana, Bursa, Niğde ve Şanlıurfa'da camilerden 'maske takın ve sosyal mesafeye uyun' uyarıları yapıldı.
VİRÜSDOLU!
Türkiye'nin başarılı Coronavirüs mücadelesi dünyanın ilgisini çekti. Tüm yurtta 1 Haziran itibariyle 'yeni normalleşme' dönemine girildi. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara rağmen kurallara yeterli ilgiyi göstermedi. Bu nedenle vaka sayılarında artış gözlendi. Ancak bu kez vaka dağılımı değişti!
Vakaların yüzde 60'ı büyükşehirler yerine Anadolu'dan geldi! Büyükşehirlerdeki vaka sayıları ise düşüşe geçti. Yetkililer, hemen harekete geçti. Vaka sayılarının günlük 2 bini geçmesi halinde kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği belirtildi.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde ya da çok sıkıntılı illerde maske takılması zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Rakamların 3-4 binlere tırmanması halinde hafta sonu sokacağı çıkma yasağının uygulanması da tekrar masaya yatırılacak.
3KRİTER
1-Günlük vaka 2 bini geçerse.
2-İyileşen hasta sayısı vaka sayısının gerisinde kalmaya devam ederse.
3-Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısındaki artış eğilimi durmazsa bazı kısıtlamalara geri dönülecek.
İSTANBUL'DA YENİ ÖNLEMLER
Megakent İstanbul'da, yeni normalleşme tedbirleri alındı. Valilik, hafta boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde her gün eş zamanlı olarak denetimlerin yapılacağını açıkladı. Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve asker uğurlama kısıtlandı.
YARGIDA NORMALLEŞME
Coronavirüs nedeniyle yargıda 3 aydır uygulanan kısıtlama sona erdi. Adliyeler, normal mesai düzenlerine devam etti. Tedbirler kapsamında tutuklu ve acil işler dışındaki işlemlere verilen ara bugün itibariyle bitti.
ÖNCE TEST SONRA KIŞLA
Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli askerler ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, önce asker adaylarına Coronavirüs testi yapılacak. Testi negatif çıkanlar, birliklerine sevk edilecek.
SIR ÖLÜM
NİJERYA'NIN eski güzellik kraliçesi Ibidunni Ituahighodalo (39) hayatını kaybetti. Genç kadının ülkesinde Coronavirüs hastaları için karantina merkezi açmak istediği öğrenildi. Ibidunni Ituahighodalo'nun kalp krizi geçirdiği veya Coronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edildi.
NEGATİF HABER
İzmit'teki Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde dün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir kız öğrenci, rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırıldı.
Coronavirüs testi pozitif çıkan kız öğrencinin sınava girdiği salonda bulunan diğer 15 öğrenci ve öğrenci ile temas eden öğretmen karantina altına alındı.
HER HANEYE ANTİKOR TESTİ
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs'e karşı bağışıklığın tespiti için 81 ilde antikor testlerine başladı. Her haneden bir üyeye, antikor testinin yapılacağı açıklandı. Dün, İstanbul'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri sahaya çıktı.
DEVLET-MİLLET EL ELE
Bingöl, pazar günü saat 17.20'te 5.7 büyüklüğünde depremle sallandı. Devlet, yaraların sarılması için gerekli adımları attı. Bölgeye bin 602 çadır yollandı. 11 kişinin tedavisinin sürdüğü açıklandı. Depremde güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit olan korucu Cengiz Pullu dün son yolculuğuna uğurlandı.
MODA-19!
41 bin kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere'de, dün normalleşmenin ilk adımları atıldı. Ancak kimse salgından ders çıkartmadı! Dün, Nike mağazasının önüne ne maske ne de sosyal mesafe kuralına uyan vardı.
ZÜBEYDE YALÇIN