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    • 16.06.2020 07:00
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    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs şu ana kadar 8 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Bilim insanları damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsten korunmanın yolları arasında alkol oranı yüzde 70 olan kolonyaların kullanılması gerektiğini söylemişlerdi. Gelen son dakika haberine göre kolonyadaki yüksek alkol oranı koronavirüsü ele yapıştırıyor. İşte ve Prof.Dr. 'dan flaş açıklamalar…

    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Corona virüs salgınında kullanılan antikor testleri dün itibarıyla Türkiye'de de başladı. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde testler uygulanmaya başlarken daha önce belirtisiz bir şekilde hastalığı geçiren insanlar tespit edilebilmeye başlandı.
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Bu testlerin en büyük faydası ise plazma tedavisinde görülecek. Prof.Dr. Ayşe Wilke Topçu "Bu hastalık belirtisiz olarak da geçirilebiliyor. Belirtisiz geçirenleri saptamada çok işe yarayacak. Hastalarda kullanılan plazma tedavisinde bu hastalığı geçiren kişilerin kanı alınıyor ve plazma ayrılarak hastalara veriliyor. Bu antikorların olup olmadığı bakılarak kanları plazma tedavisinde kullanıyoruz."
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    El hijyeninin önemine de dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu "Bir kişi saatte 30 kere elini burnuna götürüyor. Ellerimiz de her yere değdiği için biz onu alıp solunum yollarından vücudumuza alabiliyoruz. Onun için el hijyeni önem taşıyor.
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    El hijyeni en güzel su ve sabun ile yapılır. Eğer su ve sabun yoksa yüzde 60-70 alkollü kolonya ya da dezenfektan kullanılabilir. Yüzde 90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur."
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak corona virüste bunun etkili olmadığını belirten Prof.Dr. Topçu, "Bu garip bir virüs. Bu durum corona virüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok. Yüzde 90 alkollü olanlar ise virüs ve bakterilerin daha çok yapışmasına neden olur."
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Normal şartlarda SARS ve grip virüsü gibi virüslerin ultraviyole (UV) ışınları ile yok edildiğini ancak corona virüste bunun etkili olmadığını belirten Prof.Dr. Topçu, "Bu garip bir virüs. Bu durum corona virüste geçerli değil çünkü şu anda yazı yaşayan bölgelerde de var. O nedenle bu konuda yeterli kanıt yok.

    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Virüsün rüzgar ile taşınıp taşınamadığı konusunda da açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Topçu, "Taşınmaz diye bir şey söyleyemiyorum.
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Klimadan gelen havanın virüsü yaydığı ve birkaç metre öteye klima ila virüsün taşındığına dair araştırmalar var.

    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

    Ancak biraz daha az olduğunu düşünüyorum" dedi.
    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

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    Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar koronavirüsü...

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