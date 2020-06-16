Koronavirüs aşısı ne kadar koruyacak? İlk açıklama geldi!

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 448 bin 503 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 120 bin 87'ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 182 bin 950 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 118 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.