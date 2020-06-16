Zafer Aktaş kimdir? Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kaç yaşında, nereli, görev yaptığı yerler neler?

Zafer Aktaş kimdir? İstanbul Emniyet Genel Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirildi, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Peki, Zafer Aktaş kimdir? İşte, Yeni İstanbul Emniyet Müdürü hakkında merak edilen bilgiler…

ZAFER AKTAŞ KİMDİR?

Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale'de doğdu.

1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi, İçişleri Bakanlığının 26.10.2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak olarak görev yaptı.

Zafer Aktaş Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

YENİ ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.