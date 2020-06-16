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    • 16.06.2020 18:34
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    'de dolap içinde yakalanan 'cü tutuklandı

    'de dolap içerisinde yakalanan 'cü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda FETÖ/ üyeliğinden aranan ve evin yatak odasında dolap içinde gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.

    Dolapta yakalanan FETÖ'cü hakkında flaş gelişme

    'de gerçekleştirilen operasyonunda dolap içindeki gizli bölmede yakalanan B.B. tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/ soruşturması kapsamında örgüt üyeliği suçundan aranan eski öğretmen B.B.'yi yakalanmak için harekete geçti. Dün düzenlenen operasyonda B.B., evinin yatak odasına yaptırdığı dolabın içindeki özel bölmede yakaladı.

    Polisin yaptığı aramada, dolabın içindeki özel bölmenin fark edilmesi üzerine B.B. yakalandı. 2 kişinin içine sığabileceği genişlikteki bölgede yakalanıp, gözaltına alınan B.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    HÜCRE EVİNDE AYNI YÖNTEM
    FETÖ elebaşı 'in örgüt üyelerine saklanmaları çağrısı yapmasının ardından hücre evlerinde saklanan şüphelilerin bu tür yöntemlere başvurduğu öğrenildi,

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