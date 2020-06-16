Korona ilacı Deksametazon Türkiye'de var mı? Deksametazon nedir?

Deksametazon ilacı ile corona virüse yakalanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiğinin görülmesi üzerine bu gelişme büyük merak uyandırdı. Ağır corona virüs vakalarında bile etkili olan Deksametazon'un nasıl bir ilaç olduğu sorgulanmaya devam ediyor. Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaş da korona ilacı Deksametazon'un ülkemizde olup olmadığını merak ediyor.



DEKSAMETAZON NEDİR, TÜRKİYE'DE VAR MI??



Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

Deksametazon henüz Türkiye'de yok, satışına onay verilip verilmeyeceği şu an için bilinmiyor.



Oxford Üniversitesinin yürüttüğü testlerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın Kovid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.



Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.

Araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesinden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, Kovid-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor." dedi.



Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren Kovid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.