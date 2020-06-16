Pençe-Kartal operasyonunda yerli ve milli İHA damgası! Terör yuvaları böyle vuruldu!

'HER ZAMAN GÖREVE HAZIRIZ'

Pilotlar, Bakan Akar'a telsizden "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız" dedi.

ELEBAŞLARINA KAÇACAK DELİK YOK

Operasyonda örgütün lider kadrosunun yer aldığı Balayan, Asos ve Kozine kampları da vuruldu. Sincar'ın yanı sıra terör örgütünün Türkiye'ye sızma girişimlerinde bulunduğu Karaçok Dağı, Miştenur tepesi, Kandil'e açılan Hakurk ve Zap Vadisi, Çemço, Gara Dağı Avaşin-Basyan bölgeleri, Amediye, Kanimasi bölgeleri de vurulan hedefler arasında yer aldı. Harekatta Kandil'deki terör elebaşlarından Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Rıza Altun gibi üst düzey teröristlerin barındığı Balayan kampı, Cemil Bayık ve Ali Haydar Kaytan'ın saklandığı Asos kampı ile Fehman Hüseyin'in olduğu Kozine kampında toplam 22 hedef vurularak yerle bir edildi. Nasır ve Derebi Dağı da vurulan yerler arasındaydı.(Sabah)



