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    • 15.06.2020 17:25
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    Vatandaş isyanda! 'li hatalı asfaltlama yaptı, otogarı yine su bastı

    İstanbul'da yönetimindeki tarafından "yeniliyoruz" denilerek çalışma başlatılan Bayrampaşa Otogarının alt katlarını yine su bastı. Otogardaki esnaf sorunun İBB'nin yaptığı asfaltlama çalışmasından kaynaklandığını söyledi.

    Vatandaş isyanda! İBB hatalı asfaltlama yaptı, otogarı su bastı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarını yine su bastı. Esnaf, su baskınını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı asfaltlama çalışmasına bağladı.



    İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın alt katlarında bulunan çarşıyı su bastı. Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

    'nin asfaltlama çalışmasının ardından her yağışta su bastığını söyleyen esnaf duruma tepki gösterdi. Esnaf, tavandan akan suyun altına kovalar koyarak önlem aldı.

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