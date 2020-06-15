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    • 15.06.2020 17:36
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    Son dakika: 'nün sözde imamı ve il ablası yakalandı

    Son dakika gelen habere göre 'de, /'ye yönelik operasyonda sözde il imamı ile il ablası olduğu iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

    Kritik isim imzalı saatiyle yakayı ele verdi!

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, /'nin yeniden yapılanma çalışmalarına karşı çalışma başlatıldı.

    Sözde il imamı olduğu tespit edilen ve 'da 3 adresi bulunan C.S'nin yakalanması yönelik operasyon düzenlendi.

    Şüpheli C.S, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl KOM Şube Müdürlüğü ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ'da gözaltına alındı.

    Şüphelinin evinde, FETÖ elebaşı imzalı saat, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye, 51 yasaklı yayın kitap, dijital materyaller ve bir kısım notların yazıldığı not defterleri ele geçirildi.

    Mersin il finansçısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan bir şüphelinin beyanıyla da sözde il ablası Y.B'ye yönelik araştırma yapıldı.

    Sanal olarak talimatlar vererek il ablalığı görevi yürüttüğü tespit edilen "Azra" ve "Esma" kod adlı Y.B. de 'da gözaltına alındı.

    Şüphelinin evinde dijital materyaller ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı
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