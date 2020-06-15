TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.
Kahraman Türk askerinin teröristlerin tepelerine binmesi PKK sevicilerin yeniden hortlamasına neden oldu.
Tarihin en büyük operasyonlarından biri olan Pençe-Kartal Operasyonu başladıktan hemen sonra sosyal medya üzerinden PKK'yı destekleyen paylaşımda bulunan terör seviciler "siviller vuruluyor" algısı yaratmaya çalıştı
Algı yaratmaya çalışan isimler arasında şu sıralarda kaçak villası ile gündemden düşmeyen kaçak Can Dündar, FETÖ'cü Erk Acarer ve DHKP-C savunucusu provokatör İsimsizler hareketinin de olması dikkat çekti.
TAKVİM.COM.TR/ÖZEL