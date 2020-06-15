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    inlerini vurdukça onlar ağladı! üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    () 'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu ile birlikte 'ta bulunan terör inlerini yok etti. Tarihin en büyük operasyonlarından biri olan Pençe-Kartal Operasyonu ile kahraman Türk ordusu kendi topraklarını terör saldırılarından korurken bazı kesimler bu durumdan rahatsız oldu. Bu bombalamadan büyük yara alan terör destekçileri ve PKK seviciler da 'siviller öldürülüyor' algısına yapmaya başladılar.

    TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.
    TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.
    TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    Kahraman Türk askerinin teröristlerin tepelerine binmesi PKK sevicilerin yeniden hortlamasına neden oldu.

    TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    Tarihin en büyük operasyonlarından biri olan Pençe-Kartal Operasyonu başladıktan hemen sonra sosyal medya üzerinden PKK'yı destekleyen paylaşımda bulunan terör seviciler "siviller vuruluyor" algısı yaratmaya çalıştı
    TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

    Algı yaratmaya çalışan isimler arasında şu sıralarda kaçak villası ile gündemden düşmeyen kaçak Can Dündar, FETÖ'cü Erk Acarer ve DHKP-C savunucusu provokatör İsimsizler hareketinin de olması dikkat çekti.

    TAKVİM.COM.TR/ÖZEL
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