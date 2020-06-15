TSK PKK inlerini vurdukça onlar ağladı! Sosyal medya üzerinden PKK'ya destek çıktılar

Algı yaratmaya çalışan isimler arasında şu sıralarda kaçak villası ile gündemden düşmeyen kaçak Can Dündar, FETÖ'cü Erk Acarer ve DHKP-C savunucusu provokatör İsimsizler hareketinin de olması dikkat çekti.

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