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    • 15.06.2020 06:30
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    İletişim Başkanı 'dan Pençe-Kartal Operasyonu açıklaması

    İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklamada "Pençe-Kartal operasyonuyla 'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman muzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

    Pençe-Kartal Operasyonu açıklaması

    İletişim Başkanı , Pençe-Kartal Operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur." dedi.

    İletişim Başkanı Altun, Pençe-Kartal Operasyonu ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, "Pençe-Kartal operasyonuyla Kuzey Irak'taki terör mevzilerini yerle bir ediyor, terörü kaynağında kurutma stratejimizi bir kere daha hayata geçiriyoruz. Varlığımıza kast edenler, kahraman ordumuzun pençeleri arasında yok olmaya mahkumdur. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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