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    • 15.06.2020 12:06
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    Son dakika: Savcılık düğmeye bastı! 9 kullanıcısı yakalandı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

    Savcılık düğmeye bastı! 9 kişi yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; /PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi.

    Şu ana kadar yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

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