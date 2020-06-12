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    • 12.06.2020 14:30
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    8 ilde operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

    Son dakika haberine göre İstanbul merkezli olarak 'ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün haberleşme programı kullandığı tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı.

    8 ilde ByLock operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

    /PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen ByLock soruşturması kapsamında 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 8 ilde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

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