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    • 15.06.2020 12:01
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    Koronavirüs vakaları artarken Esenyur'ta şoke eden görüntü! Bir minibüsten tam 35 yolcu çıktı!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 8 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Normalleşme sürecine giren 'de koronavirüs vakaları yeniden 1500 sınırının üzerine çıktı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken 'tan gelen bir görüntü şoke etti. Corona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara edildi.

    Bir minibüsten tam 35 yolcu çıktı!

    Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara edildi.

    Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun corona virüsten önce de aynı olduğunu söyledi.

    Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi. Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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