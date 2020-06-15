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    • 16.06.2020 02:22
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    Son dakika: açıkladı: 5 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

    Son dakika haberine göre, , , , , ve 'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

    5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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    Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz." ifadelerine yer verdi.





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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 5 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
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