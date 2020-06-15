Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan kimdir?

MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR?

1968 yılında Nevşehir ilinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kayseri' de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji'ne ve 1987 yılında da Polis Akademisi'ne girdi.1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Sırasıyla;

İstanbul (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü)

Yalova (İstihbarat Şube Müdürlüğü)

Batman (Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü)

Kırşehir (Personel Şube Müdürlüğü, Muhabere Şube Müdürlüğü)

Sakarya (Erenler ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlükleri, Devlet Büyüklerini Koruma Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü )

Adana (Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde Öğretmen Emniyet Müdürü) illerinde görev yaptı.

2001-2002 yılları arasında Doğu Timor'da BM Polis Barış Gücü'nde, 2005-2006 yılları arasında Kosova'da BM Polis gücünde görev aldı.

1995 yılında Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitimini tamamlayarak "Dağ Komando Brövesi" alan Mustafa ÇALIŞKAN 12 ay süresince Van İli Erciş İlçesi Jandarma Bölük Komutanlığında Komando Asteğmen olarak Vatani Görevini ifa etti.

Yeraltı ve Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele,

Terörle Mücadele Temel Eğitimi,

Meslek İçi Orta Kademe Yöneticilik Eğitimi,

V.I.P. Önemli Kişileri Koruma,

Politik Psikoloji ve Kriz Yönetimi,

KBRN Temel ve Farkındalık Eğitimi kurslarını başarıyla tamamladı.

2010 yılında "İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı" Yüksek Lisans programından mezun olduktan sonra 2012 yılında "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu"nu bitiren Mustafa ÇALIŞKAN, 2016 yılında "Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümü"nde doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarına bu tarihten sonrada devam eden Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, 29 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Kararı ile Sosyoloji alanında Doçentlik unvanını kazandı.

17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından 04 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atanan Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, 14 Temmuz 2014 ile 2 Eylül 2015 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doç.Dr.Mustafa ÇALIŞKAN,

21.11.2018 Tarihinde Bilişim Zirvesi 2018 Ödül Töreninde patenti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait olan "Mobil Emniyet Teknolojileri" (METE) isimli projesi ile "Yılın Teknoloji Kaptanı" ve "Yılın İnovasyon Projesi" Ödüllerine,

27.04.2017 Tarihinde Türk Emniyet Teşkilatı Şehitleri, Malulleri Dul ve Yetimleri Eğitim Yardım Vakfı TEYEV 'in 35. Geleneksel Balosu'nda 15 Temmuz gecesi gösterdiği gayret ve azim sebebiyle "Yılın Polisi" Ödülüne

25.03.2018 Tarihinde Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü'nün 2017'ye damgasını vuran en etkili şahsiyetler Ödül töreninde "2017 Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi" Ödülüne layık görülmüştür.

"Kendini Patlatan Bombacıyı Tespit Eden Akıllı Sistem "(Avrupa Birliği Destekli) projesinde 'Proje Ortağı' olarak yer alan Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN'ın çok sayıda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda yer alan bildirileri de bulunmaktadır.

Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN'ın ayrıca,

Madde Bağımlılığının Biyo –Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi,

Kutsal Günlerin Suç Olgusu Üzerine Etkileri,

İstanbul'da Suçla Mücadelenin Niteliksel Dönüşümü ve Branşlaşmaya Tesiri,

15 Temmuz hain darbe kalkışmasını birçok yönüyle değerlendirdiği ve canlı tanık olduğu olayları anlattığı üç dilde çevirisi olan (İngilizce, Rusça, Fransızca) 15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş isimli kitapları bulunmaktadır.

İyi derece İngilizce bilen Doç.Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.