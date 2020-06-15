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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    üzerinden yeni tip (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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