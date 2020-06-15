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    • 15.06.2020 18:07
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    Son dakika: açıkladı: 'e 500 bin lira ödeneği gönderildi

    Son dakika haberine göre, Afet ve (), -Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira ödeneği gönderildi.

    AFAD açıkladı: Acil olarak gönderildi!

    Afet ve (), -Karlıova'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedeler için 500 bin lira ödeneği gönderildi.

    AFAD'ın Twitter hesabından yardımlara ilişkin yapılan açıklamada, bölgede 998 personel, 127 araçla çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

    Depremzedelere 2 bin 862 aile çadırı, 7 bin 200 uyku seti, 3 bin yatak, 7 mobil baz istasyonu, 2 bin 232 mutfak seti ile 9 bin 500 öğün yemek dağıtımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi.



    Haberler Güncel Son dakika: AFAD açıkladı: Bingöl'e 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildi
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