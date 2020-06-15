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    • 15.06.2020 09:40
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    Son dakika: Milli , Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüştü

    Son dakika haberi... Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti. Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.


    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait 'ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi teröristlerin başlarına yıktı.



    Harekatın ardından dönüş yolundaki pilotlara telsizden seslenen Milli , pilotları tebrik ederek, "Pençe-Kartal Operasyonumuz sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı.



    Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı" dedi.



    Pilotlar da, "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı.

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