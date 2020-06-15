Koronavirüs ile ilgili şoke eden gerçek! 21 gün sonra ortaya çıktı!

Kademeli normalleşmeyi tamamlayan yerler için Kovid-19 aşısı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise yarın sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetimi geçecek.

Salgının en yoğun görüldüğü ve toplamda 12 milyon kişinin yaşadığı Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria kentleri bir hafta daha üçüncü aşamada kalmaya devam edecek.