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    • 15.06.2020 17:57
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    MSB duyurdu! Hepsine test yapılacak

    Son dakika haberine göre , haziran ayında silahaltına alınacak bedelli askerlerin, yapılacak PCR testlerinin negatif çıkması durumunda birliklerine sevk edileceğini duyurdu.

    MSB duyurdu! Hepsine test yapılacak

    , haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () koronavirüs salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Haziran 2020'de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir" denildi.

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