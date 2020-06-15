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    • 15.06.2020 11:08
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'deki de şehit olan güvenlik korucusu 'nun ailesine başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Başkan , 'deki de yaralananları ziyaret eden Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu 'nun ailesine başsağlığı diledi.

    Erdoğan'dan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'nde de yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Oktay, depremde şehit olan güvenlik korucusu 'nun amcası ile görüşerek başsağlığı diledi.

    Burada Başkan Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

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