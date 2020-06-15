Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2020 11:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 11:11
    ABONE OL

    'da eğlence mekânında sarhoş olan genç kadın garsonu kaçırıp ormanda ettiler

    ’da bir eğlence mekânında çalışan genç kadın alkolün etkisiyle sarhoş olunca 2 kişi tarafından kaçırılıp e uğradı. Ormanlık alanda canını zor kurtaran mağdur kadına çevreden geçenler yardım etti. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken haklarında 33,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Sarhoş olan genç kadın garsona tecavüz ettiler!

    Skandal olay 22 Aralık günü meydana geldi. 'da bulunan bir eğlence mekanında garson olarak çalışan K.T., isimli genç kadın çalıştığı sırada alkol aldı. Belli süre sonra alkolün etkisiyle kendinden geçen genç kadın, sabaha karşı iki kişinin bulunduğu bir araca bindi. Alkollün etkisi ile ne kadar yol aldıklarını hatırlamayan K.T., Arnavutköy ilçesine geldiğinde araçta bulunan genç adamın kendisini araçtan çıkararak sazlık bir yere götürüp, önce darp edip ardından da e uğradı.

    TECAVÜZDEN KURTULMAK İÇİN ARACIN CAMINI KIRDI

    Yaşadıklarının şoku ile kaçmaya çalışan genç kadın bu kez şoför koltuğunda oturan Ş.Ö., tarafından araca götürüp genç kadına tecavüz etmeye çalıştı. K.T., kendisini korumak için araç içerisinde eline geçirdiği tornavida ile camı kırdı. Bu sırada öfkelenen Ş.Ö., genç kadını öldürmeye hazırlanırken araç ta bulunan diğer şüpheli M.A., 'Kaç yoksa seni öldürecek' diyerek genç kadının kaçmasını sağladı.

    YOLDAN GEÇENLER YARDIM ETTİ

    Ormanlık arazide bir süre koştuktan sonra kendisini yola atan mağdur kadın yoldan geçen bir minibüsü durdurarak yardım istedi. Genç kadın yardımın ardından karakola giderek başından geçenleri anlattı. Emniyet güçleri genç kadının ifadesinin ardından iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDILAR

    İki şüpheli karakolda alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Genç kadına tecavüz eden M.A. ve Ş.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Genç kadının kaçırılma anına ilişkin görüntüler dosyaya delil olarak sunulurken adli tıp kurumu K.T'nin tecavüze maruz kaldığını, darp edildiğini ve eziyet gördüğünü beyan eden bir rapor sundu.

    33,5 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

    Olay yerinde bulunan genç kadına ait küpe ise delil olurken suçlamayı reddeden iki tecavüzcünün yalan söylediği ve su.u inkar ettiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma sonrası suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunan iki şüpheli hakkında 33,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Tutuklu iki sanık ilerleyen günlerde İstanbul 'nde yargılanacak.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

    Haberler Güncel İstanbul'da eğlence mekânında sarhoş olan genç kadın garsonu kaçırıp ormanda tecavüz ettiler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri