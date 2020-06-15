Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2020 02:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 02:38
    ABONE OL

    'un yeni Emniyet Müdürü kimdir, ve nereli?

    'de yayımlanan karara göre, yeni Emniyet Müdürü oldu. Zafer Aktaş, daha önce İl Emniyet Müdürü ve Müdürü görevlerinde bulundu. Peki, yeni Müdürü Zafer Aktaş kimdir, ve nereli? İşte detaylar...

    Zafer Aktaş kimdir?
    'de yayımlanan atama kararıyla birlikte 5 müdürü değişti. Emniyet Müdürü olarak ise Müdürü getirildi.

    Daha önce İl Emniyet Müdürü ve Adana Emniyet Müdürü görevlerinde bulunan yeni Müdürü Zafer Aktaş, 1964 yılında 'de doğdu.

    1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla , , İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, , ve Bolu çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

    Haberler Güncel İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri