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    • 15.06.2020 14:47
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    ’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme sürecini yaşayan 'nin gözde tatil yeri 'un başı 800 metreye yayılan meydan-liman düzenlemesi ile dertte... 'nin aylardır bitiremediği Bodrum ve Meydan Düzenlemesi'nin 'da bitirileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı yine çuvalladı.

    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    Sabah sahil yürüyüşünü bile etkileyen ve aylardır bitmeyen Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi'nin bir an önce bitmesini isteyen Bodrumlular'ın tepkileri üzerine CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı.
    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs salgını ardından normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonu açıldı. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte dünya incisi Bodrum'un gündemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bir türlü bitmeyen 800 metrelik düzenlemeyle çalkalanmıştı.
    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    Gürün açıklamasında bugünü işaret ederek, "Bodrum limanımız yenilenen yüzüyle 15 Haziran'da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Güzel Bodrumumuza yakışan hizmetlere bir yenisini daha eklemiş olacağız" demişti.
    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    TARİH VERDİ, ÇUVALLADI
    Ancak bugün 15 Haziran olmasına rağmen söz konusu çalışmalar tamamlanmadı. Bodrum Yat Limanı Altyapı ve Meydan Düzenlemesi halen devam ediyor… CHP'li Başkan'ın söz verdiği tarihte çalışmaların bitmemesi aylardır sabırla bekleyen Bodrumlular'ın tepkisini çekiyor.
    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH
    CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi

    Haberler Güncel CHP’li başkan yine çuvalladı! Aylardır 800 metrelik düzenleme bitmedi
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