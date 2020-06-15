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    • 15.06.2020 13:15
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    le mücadelede önemli hamle! 81 ilde düğmeye basıldı

    salgınında normalleşme süreci ile başlatılan Toplum Tarama Çalışması ile 81 ilde antikor testlerine başlandı. Kadıköy'de ekipler tarama testleri için sahaya çıkarken, test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.

    Koronaya karşı 81 ilde düğmeye basıldı

    Yeni tip (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile 81 kentte antikor testlerine başlandı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "Antikor çalışmamızla semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek" dedi.

    'da Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de uygulama kapsamında sahaya çıktı.

    Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol edecek.

    Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.

    Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, AA muhabirine yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bizler pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde ettik. Şimdi de bağışıklığı ölçeceğiz. Antikor testlerinin amacı bunun tespiti." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Kadıköy için 342 hane belirlendiğini dile getiren Uyar, şunları söyledi:
    "PCR dediğimiz sürüntü örneği alıyoruz. Kan almak suretiyle antikor testi yapıyoruz. Sonuçlar E-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Daha sonraki aşamada PCR testi pozitifse yine filyasyon çalışmamıza devam edip temaslarını tespit ediyoruz ve ilaç tedavisini düzenliyoruz. Antikor çalışmamızla da semptom vermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek."

    Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde hazırlıklarını tamamlayan özel koruyucu tulumlar, tıbbı maskeler ve koruyucu gözlükler takan filyasyon ekipi tespit edilen adreslerdeki vatandaşlara test yapmak için yola çıktı.

    Ekip kendini tanıtarak, onayı olan vatandaşlarla semptom mülakatı yaptı, PCR ve antikor testlerini gerçekleştirdi.

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