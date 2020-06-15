İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

Corona virüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla corona virüs yoğunluğu görünüyor.
ADALAR
Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.
ARNAVUTKÖY
Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
ATAŞEHİR
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
AVCILAR
Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
BAĞCILAR
Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
BAHÇELİEVLER
Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
BAKIRKÖY
Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
BAŞAKŞEHİR
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
BAYRAMPAŞA
Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.
BEYKOZ
İşte İstanbul'un ilçelerine göre en yeni corona virüs vaka yoğunluk haritası...
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
ŞİLE
SİLİVRİ
ŞİŞLİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU