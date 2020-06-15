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    • 15.06.2020 12:16
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    'un güncel yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası |

    Türkiye 3 ayı aşkın süredir hastalığı ile mücadele ediyor. İlk vakanın görüldüğü günden bu yana birçok tedbir alınarak hastalığın etkisi azaltılırken, 1 Haziran itibarıyla da normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı, uygulaması ile için koronavirüs risk haritasını güncelledi. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki koronavirüs yoğunluğu...

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    Corona virüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla corona virüs yoğunluğu görünüyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ADALAR
    Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ARNAVUTKÖY
    Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ATAŞEHİR
    Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    AVCILAR
    Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BAĞCILAR
    Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BAHÇELİEVLER
    Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BAKIRKÖY
    Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BAŞAKŞEHİR
    Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BAYRAMPAŞA
    Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BEYKOZ
    İşte İstanbul'un ilçelerine göre en yeni corona virüs vaka yoğunluk haritası...
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BEYLİKDÜZÜ

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BEYOĞLU

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    BÜYÜKÇEKMECE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ÇATALCA

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ÇEKMEKÖY

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ESENYURT

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    EYÜPSULTAN

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    FATİH

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    GAZİOSMANPAŞA

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    GÜNGÖREN

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    KADIKÖY

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    KAĞITHANE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    KARTAL

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    KÜÇÜKÇEKMECE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    MALTEPE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    PENDİK

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    SANCAKTEPE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    SARIYER

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ŞİLE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    SİLİVRİ

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ŞİŞLİ

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    SULTANBEYLİ

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    SULTANGAZİ

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    TUZLA
    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ÜMRANİYE

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ÜSKÜDAR

    İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar

    ZEYTİNBURNU

    Haberler Yaşam İstanbul'un güncel koronavirüs yoğunluk haritası! İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs vaka haritası | Hayat Eve Sığar
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