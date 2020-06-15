Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre, Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen (21), ölümünden önce 17 Nisan'da evine zorla girdiği iddiasıyla erkek arkadaşı Ümit U. ve arkadaşı Enes Ö., hakkında şikâyetçi oldu.