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    • 15.06.2020 09:17
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    ()'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    'da sevgilisi Ümit U. Tarafından şiddet gören ve daha sonrasında ölü bulunan () hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İddianamede Ümit'in eve girdikten sonra "Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğu" belirtildi.

    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Son dakika haberine göre, Ankara'da Aleyna Çakır ismiyle bilenen Sema Esen (21), ölümünden önce 17 Nisan'da evine zorla girdiği iddiasıyla erkek arkadaşı Ümit U. ve arkadaşı Enes Ö., hakkında şikâyetçi oldu.
    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Şikâyet üzerine şüpheliler hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarında başlatılan soruşturma tamamlandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit U. ve Enes Ö., hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.
    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, şüpheli Ümit U.'nun 17 Nisan'da gözaltına alındığı 1 gün sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre iddianamede, Esen ile şüphelilerden Ümit U.'nun sevgili oldukları, suç tarihinden üç gün önce ayrıldıkları belirtildi.
    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Şüphelilerin Esen'in evine geldiklerinin belirtildiği iddianamede "Enes'in konuşmak istediğini söylemesi üzerine mağdurun kapıyı hafif aralaması ile birlikte şüphelilerin kapıyı iterek zorla içeri girdikleri...
    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Ümit'in eve girdikten sonra Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğu" belirtildi.
    Aleyna Çakır Sema Esen'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!

    Şüpheli Ümit U., hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına da karar verildi.
    Haberler Güncel Aleyna Çakır (Sema Esen)'ın ölümüyle alakalı yeni detaylar ortaya çıktı!
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