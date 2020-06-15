Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2020 01:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 02:20
    ABONE OL

    Son dakika: Müdürü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. Müdürü Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. ’un yeni emniyet müdürü Müdürü oldu.


    Müdürü Mustafa Çalışkan'a yeni bir görev verildi. Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü atandı.


    Zafer Aktaş

    Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

    Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

    Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

    Gümüşhane Emniyet Müsürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.

    NAZİF KARAMAN / SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri