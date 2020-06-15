

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a yeni bir görev verildi. Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürü olarak Adana il Emniyet Müdürü Zafer Aktaş atandı.





Zafer Aktaş

Adana İl Emniyet Müdürü ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.





Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu atandı.

Niğde İl Emniyet Müdürü ise Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş oldu.

Gümüşhane Emniyet Müsürlüğü'ne ise Polis Başmüfettiişi Celal Taşçı atandı.

NAZİF KARAMAN / SABAH