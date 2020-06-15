Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

DOĞAN İNCİ KİMDİR?

Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, Adıyaman ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak; 25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde halen yürütmekte olduğu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır.

Sayın İNCİ evli ve 3 çocuk babasıdır.