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    Müdürü olarak atandı! Doğan İnci kimdir?

    'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İl Emniyet Müdürü Müdürü olarak atandı. Peki Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci kimdir?

    Doğan İnci kimdir?

    'de yayımlanan atama kararıyla 5 ilin emniyet müdürü değişti. İl Emniyet Müdürü Müdürü olarak atandı.

    DOĞAN İNCİ KİMDİR?
    Doğan İnci, aslen Gümüşhaneli olup, 6 Ocak 1967 tarihinde 'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra; 1985 yılında Polis Koleji'nden, 1989 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun olarak, Komiser Yardımcısı rütbesiyle görev hayatına başladı.

    Mesleki kariyeri çerçevesinde; sırasıyla Polis Akademisi, Finlandiya/Helsinki Güvenlik Ataşeliği ile Diyarbakır, ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli rütbelerde görev yaptı.

    2012 yılı Temmuz ayı itibariyle, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ederek, 12.02.2014-25.10.2016 tarihleri arası Erzincan İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

    Son olarak; 25.10.2016 tarih 2016/759 sayılı kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü olarak atanmış olup, 29.10.2016 tarihinde halen yürütmekte olduğu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamıştır.

    Sayın İNCİ evli ve 3 çocuk babasıdır.

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