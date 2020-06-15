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    • 16.06.2020 00:27
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    Son dakika: ’te sağlık çalışanlarını darp edenler tutuklandı

    Son dakika haberine göre, özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede iki sağlık çalışanı darp edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrasında şüphelilerden G. D. ve B. D. ’nce tutuklanırken, Ç. D. ve A. D. hakkında kararı verildi. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    Sağlık çalışanlarını darp edenler tutuklandı

    'te özel bir hastanede tedavi gören akrabalarını ziyarete gelen gruplar arasında çıkan arbedede iki sağlık çalışanını darp edildi. 14 Haziran 2020 yaşanan olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


    DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, İKİSİ TUTUKLANDI
    Soruşturma sonrasında dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden G. D. ve B. D. dün 'nce tutuklandı. Şüphelilerden Ç. D. ve A. D. hakkında ise kararı verildi. Soruşturma devam ediyor.



    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH

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