ais.osym.gov.tr YKS sınav giriş belgesi! YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YKS giriş belgesi alma!

YKS sınav giriş belgesi ais.osym.gov.tr! YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YKS giriş belgesi alma! Üniversiteli olma hayali kuran ve sınava girecek milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi. Sınava girecek öğrenciler için YKS sınav giriş yerleri duyuruldu. ÖSYM tarafından erişime açılan ekrandan sınav giriş yerlerinizi öğrenebilir ve YKS giriş belgesi alabilirsiniz. İşte, YKS sınav giriş belgesi alma ekranı!

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ ÖĞREN!

ÖSYM, YKS adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açtı.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS MASKEYLE Mİ YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya yaptığı açıklamalarında maske kullanımı ile ilgili şöyle konuştu:

"Sınav süresinde takılıp takılmayacağı ve diğer adımlar için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun karar ve tavsiyelerini dikkate almak zorundayız. Her koşulda adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecekler. Sınavda takmaları gerekirse kendilerini daha rahat hissettikleri maskeleri kullanabilirler. Dezenfektanını yanlarında getirebilecekler. Salonlar ise sınav süresince havalandırılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır."

SINAVDA YASAK OLANLAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; ? Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, ? Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, ? Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, ? Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ? İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

2020 YKS'DE YENİ KİMLİK KARTI ZORUNLU MU?

Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,

T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)