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    • 15.06.2020 23:49
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    'den vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı

    sosyal medya hesabı Twitter'dan kentte koronavirüs vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

    Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı
    , koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı.

    Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

    Ankara Valisi Vasip Şahin'in o paylaşımı
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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