Ankara Valisi Vasip Şahin, koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı.
Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in o paylaşımı
Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin'in o paylaşımı
Değerli Ankaralılar,— Vasip Şahin (@vasipsahin) June 15, 2020
Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.
Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.
Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim
Bizden uymamız beklenen;
MASKE,
MESAFE,
TEMİZLİK