Değerli Ankaralılar,

Ülkemizde olduğu gibi Şehrimizde de Covit-19 vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı.

Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim.

Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim



Bizden uymamız beklenen;

MASKE,

MESAFE,

TEMİZLİK