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    • 15.06.2020 23:47
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    'de Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatan ceylan derisi 3 dua kitabı ele geçirildi

    'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin tasvir edildiği dini görsellerden ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    Kırıkkale'de 3 dua kitabı ele geçirildi

    'de, Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, bir şüphelinin, Suriye'den getirdiği niteliğindeki dua kitaplarını satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldı.


    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
    Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde kitapları almak için buluşma ayarlayan sivil ekipler, kitapları 2 milyon 500 bin liraya satmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

    Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde Suriye'den kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait ikonografik sahnelerin ve dini görsellerin ceylan derisi üzerine işlendiği 3 dua kitabı ele geçirildi.



    Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser niteliğindeki kitapların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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