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    • 15.06.2020 08:54
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    Son dakika: 'da satıcılarına operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi... tacirlerine operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, , ve İstanbul'daki 22 ilçede satıcılarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonu yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ve silah ele geçirildi.

    Kıskıvrak yakalandılar!

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik olarak sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı.



    İstanbul merkezli, , ile İstanbul'da Fatih başta olmak üzere 22 ilçede yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât leri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde arama yaptı.

    BAĞCILAR'DA 1 GÖZALTI
    Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekât timleri de uzun namlunu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Operasyon kapsamında narkotik timleri, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan bir daireye baskın yaptı. Adreste polis uzun süre arama yaparken 1 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 'nde bulunan yerleşkesine götürüldü. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, ve silah ele geçirildiği öğrenildi.

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