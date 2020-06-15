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    • 15.06.2020 10:43
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    'da virüs nda korkutan artış! Camilerden anons yapılıyor

    Son dakika haberine göre 'da son bir haftada virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü. Vatandaşlar kurallara uyulmadığı için virüsün arttığını mutlaka kurallara uyulması gerektiğini, uyarıların yerinde olduğunu söyledi.

    Vaka sayısında korkutan artış!

    Yeni tip virüsün Türkiye'yi 11 Mart'tan itibaren etkisi altına almasının ardından bir dizi kısıtlamalar ve yasaklar getirildi. Bu yasak ve kısıtlamalar, yeni normal hayat adı altında , sosyal mesafe ve el hijyen kuralına uyulması ikazıyla 1 Haziran'dan sonra kaldırıldı.



    Ancak bu kurallara uyulmadığı için Türkiye'de 14 Haziran rakamlarına göre virüs tespit edilen kişi sayısı bin 500'ü geçti. 'da da Türkiye'de olduğu gibi nda artış gözlendiği için valilik tarafından gün boyu camilerden anons edilerek vatandaşların uyarılması ihtiyacı hissedildi.

    Camilerden gün boyu "Dikkat koronavirüs vaka sayısı arttığı için maske takalım, sosyal mesafeye uyalım, el hijyenini dikkat edelim" anonsları yapıldı. Ancak bu anonsun yapıldığı bir caminin hemen yanında bulunan bankta oturan iki kişi de ne maske olduğu ne de sosyal mesafeye dikkat edildiği görüldü.

    MASKE VE MESAFE YOK
    Ayrıca Adana'da vatandaşların yüzde 80'inin maske takmadığı yüzde 100'ünün sosyal mesafeye dikkat etmediği de görüldü. Vatandaşların maskesi olsa bile düzgün takmadığı, kiminin koluna ve bileğine taktığı görüldü. Maske takmanın zorunlu olduğu bazı toplu taşıma araçlarında da vatandaşların ve hatta sürücülerin bu kurala uymadığı gözlendi.



    Vatandaşlar virüsün artmasının nedeninin kurallara uyulmamasından kaynaklandığını belirtirken, bir 65 yaş üstü vatandaş ise kendisinin maske taktığını, gençlerin takmadığını onların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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