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    • 14.06.2020 20:22
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    Son dakika: 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Twitter üzerinden 14 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    Twitter üzerinden 14 Haziran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka, iyileşen ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.





    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" ifadelerini kullandı.




    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Haziran Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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