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    • 14.06.2020 Gazete
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    Kovid-19 kısıtlamaları sonrası vatandaşlar 'maske takın' uyarısına aldırmadı!

    Corona hapsi sona erdi. Herkes parklara, plajlara, piknik alanlarına akın etti. Uzmanlar, yeni normal hayatta 'maske takın' uyarısı yaptı. Ancak kimse aldırmadı. Kimi maskeyi elinin tersiyle itti, kimi laf olsun diye yanında gezdirdi. Ortaya çıkan görüntüler, hem düşündürdü, hem de gülümsetti.

    Yüzde 100 yanlış
    Türkiye,Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Salgın, kısa sürede kontrol altına alındı. 1 Haziran itibariyle, 'yeni' normal hayat başladı. Uzmanlar, bu süreçte defalarca maske ve sosyal mesafe vurgusu yaptı.




    Virüsten korunmanın en önemli yolunun maske takmak olduğu açıklandı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara aldırmadı.




    Dün, 'daki İstiklal Caddesi'nde, maske takan sayısı yok denilecek kadar azdı.




    Vatandaşlar maskeyi yüzünde değil, kolunda ya da boynunda taşıdı.




    SICAK UYARI
    BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklığının Coronavirüs'ü bitirmeyeceğini söyledi. "İkinci artış dönemini yaşayan İran'a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak. Demek ki, sıcaklığın bir etkisi yok. Hiç sıcaklığa aldanmamak lazım. Tedbirlerin ucunu elimizden kaçırırsak bizde de mutlaka artışlar yaşanır" dedi.



    ARTIŞ UYARISI
    SAĞLIK Bakanlığı dün 14 kişinin Coronavirüs'ten hayatını kaybettiğini, bin 459 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. Toplam iyileşen sayısı da 150 bin 87'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.




    KİLO KİLO KARANTİNA
    Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki bir genç, karantina boyunca evden çıkmadı. Sürekli yemek yedi ve hareketsiz kaldı.
    Tam 102 kilo aldı! Tartıda 279 kiloyu görünce hastaneye kaldırıldı. Nefes alamayan ve uyuyamayan genç, diyetle zayıflatılacak.



    MİNİK SAVAŞÇI
    Yalova'da yaşayan 17 günlük Mustafa A, 'nin en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. Anne ve babasıyla birlikte enfekte olan bebek, 15 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.



    GÜZEL ÖNLEM
    Karantinada kadınlar en çok kuaförü özledi. Dün İstanbul Kadıköy'de bir kuaför, dükkanda sosyal mesafeyi aşmak istemedi. Boya işlemini dükkanın önündeki masalarda yapmayı tercih etti.

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