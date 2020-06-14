Kovid-19 kısıtlamaları sonrası vatandaşlar 'maske takın' uyarısına aldırmadı!

Türkiye,Coronavirüs ile mücadelede destan yazdı. Salgın, kısa sürede kontrol altına alındı. 1 Haziran itibariyle, 'yeni' normal hayat başladı. Uzmanlar, bu süreçte defalarca maske ve sosyal mesafe vurgusu yaptı.
Virüsten korunmanın en önemli yolunun maske takmak olduğu açıklandı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara aldırmadı.
Dün, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde, maske takan sayısı yok denilecek kadar azdı.
Vatandaşlar maskeyi yüzünde değil, kolunda ya da boynunda taşıdı.
SICAK UYARI
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklığının Coronavirüs'ü bitirmeyeceğini söyledi. "İkinci artış dönemini yaşayan İran'a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak. Demek ki, sıcaklığın bir etkisi yok. Hiç sıcaklığa aldanmamak lazım. Tedbirlerin ucunu elimizden kaçırırsak bizde de mutlaka artışlar yaşanır" dedi.
ARTIŞ UYARISI
SAĞLIK Bakanlığı dün 14 kişinin Coronavirüs'ten hayatını kaybettiğini, bin 459 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. Toplam iyileşen sayısı da 150 bin 87'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.
KİLO KİLO KARANTİNA
Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki bir genç, karantina boyunca evden çıkmadı. Sürekli yemek yedi ve hareketsiz kaldı.
Tam 102 kilo aldı! Tartıda 279 kiloyu görünce hastaneye kaldırıldı. Nefes alamayan ve uyuyamayan genç, diyetle zayıflatılacak.
MİNİK SAVAŞÇI
Yalova'da yaşayan 17 günlük Mustafa A, Türkiye'nin en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. Anne ve babasıyla birlikte enfekte olan bebek, 15 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
GÜZEL ÖNLEM
Karantinada kadınlar en çok kuaförü özledi. Dün İstanbul Kadıköy'de bir kuaför, dükkanda sosyal mesafeyi aşmak istemedi. Boya işlemini dükkanın önündeki masalarda yapmayı tercih etti.
Virüsten korunmanın en önemli yolunun maske takmak olduğu açıklandı. Ancak bazı vatandaşlar, uyarılara aldırmadı.
Dün, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde, maske takan sayısı yok denilecek kadar azdı.
Vatandaşlar maskeyi yüzünde değil, kolunda ya da boynunda taşıdı.
SICAK UYARI
BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklığının Coronavirüs'ü bitirmeyeceğini söyledi. "İkinci artış dönemini yaşayan İran'a bakıyoruz, havalar oldukça sıcak. Demek ki, sıcaklığın bir etkisi yok. Hiç sıcaklığa aldanmamak lazım. Tedbirlerin ucunu elimizden kaçırırsak bizde de mutlaka artışlar yaşanır" dedi.
ARTIŞ UYARISI
SAĞLIK Bakanlığı dün 14 kişinin Coronavirüs'ten hayatını kaybettiğini, bin 459 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. Toplam iyileşen sayısı da 150 bin 87'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.
KİLO KİLO KARANTİNA
Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki bir genç, karantina boyunca evden çıkmadı. Sürekli yemek yedi ve hareketsiz kaldı.
Tam 102 kilo aldı! Tartıda 279 kiloyu görünce hastaneye kaldırıldı. Nefes alamayan ve uyuyamayan genç, diyetle zayıflatılacak.
MİNİK SAVAŞÇI
Yalova'da yaşayan 17 günlük Mustafa A, Türkiye'nin en küçük Coronavirüs hastalarından biriydi. Anne ve babasıyla birlikte enfekte olan bebek, 15 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.
GÜZEL ÖNLEM
Karantinada kadınlar en çok kuaförü özledi. Dün İstanbul Kadıköy'de bir kuaför, dükkanda sosyal mesafeyi aşmak istemedi. Boya işlemini dükkanın önündeki masalarda yapmayı tercih etti.