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    • 14.06.2020 Gazete
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    Öğretmen 'den yardım çağrısı

    'da öğretmen (26), 'da yaşayan kayınpederinin Corona'ya yakalandığını söyledi. Eşi Hasibullah'ın (27) bu yüzden Afganistan'a gittiğini belirten genç öğretmen, yetkililerden destek istedi.

    Yardım edin!
    Van'da öğretmen (26), 'da yaşayan kayınpederinin Corona'ya yakalandığını söyledi. Eşi Hasibullah'ın (27) bu yüzden Afganistan'a gittiğini belirten genç öğretmen, yetkililerden destek istedi:

    "Kocamın babası 78 yaşında. Şu anda oksijen cihazına bağlı. Afganistan'da şartlar yetersiz. Hastamızın Türkiye'ye getirilip burada tedavi görmesini istiyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olunuz."
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