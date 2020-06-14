İmamoğlu; mülteci sorunundan en çok etkilenen şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini iddia ederek, şunları söyledi: "Mutlaka ve mutlaka göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü sağlanmalı. Mutlaka. Bölgemize barış, huzur ve istikrarın gelmesi için de özellikle göçmen ve mültecilerin, tanımlı program çerçevesinde yaşamlarını kendi vatanları içinde sürdürmelerinin yolu çizilmelidir."