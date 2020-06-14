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    • 14.06.2020 13:07
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    'li kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    'li 'nin kaçak ve sigortasız işçi çalıştırdığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 'nın peyzaj işlerini alan müteahhitin; Afganistanlı ve Pakistanlıları işçi olarak çalıştırdığı, söz konusu işçilerin sigortasının olmadığı öğrenildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    Afganistanlı ve Pakistanlı işçilerin maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    Söz konusu işçilere çok düşük verildiği öğrenildi. Peyzaj işini alan müteahhitin HDP'ye yakın olduğu ifade edildi.
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    İMAMOĞLU: GÖÇMENLERİN KENDİ MEMLEKETLERİNE DÖNÜŞÜ MUTLAKA SAĞLANMALIDIR
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; 18 Haziran 2019 tarihinde Şişli'de muhtarlarla bir araya gelmiş ve göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması gerektiğini iddia etmişti.
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    İmamoğlu; mülteci sorunundan en çok etkilenen şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini iddia ederek, şunları söyledi: "Mutlaka ve mutlaka göçmenlerin kendi memleketlerine dönüşü sağlanmalı. Mutlaka. Bölgemize barış, huzur ve istikrarın gelmesi için de özellikle göçmen ve mültecilerin, tanımlı program çerçevesinde yaşamlarını kendi vatanları içinde sürdürmelerinin yolu çizilmelidir."

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    Ekrem İmamoğlu'nun; Beylikdüzü Osmanlı Parkı'nda kaçak ve sigortasız çalışan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler hakkında açıklama yapması bekleniyor.
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıyor

    KENAN KIRAN- SABAH
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