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    • 14.06.2020 12:46
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    Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! 'nda büyük gün!

    Dünyanın büyük ilgi odağı olan ’nın 3. Pisti bugün Başkan Recep Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Konuyla ilgili Twitter’dan paylaşımda bulunan İGA, "Tarihi bir ana tanıklık etmeye hazır mısınız? Saat 16:00'da, Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek " Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, ve " canlı yayınını izlemek için takipte kalın!" dedi.

    İstanbul Havalimanı'nda büyük gün!

    Son dakika haberi... Başkan , bugün 'nın 3. Bağımsız Pisti'nin açılışını gerçekleştirecek.

    İGA'DAN AÇIKLAMA
    İGA konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ana tanıklık etmeye hazır mısınız? Saat 16:00'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Cami Açılış Töreni" canlı yayınını izlemek için takipte kalın!" dedi.

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
    Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirmişti.

    Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen 'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek,

    "Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak." demişti.

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