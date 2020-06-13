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    • 13.06.2020 10:47
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    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda 'nde dikkat çeken kalabalık

    Son dakika haberi... Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda 'ndeki kalabalık dikkat çekti. Vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.

    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    İstanbul'da koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Yasaksız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti.

    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    Sahildeki vatandaşların kimi yürüyüş yaptı, kimi yeşillik alanda masa kurup kahvaltısını etti.

    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    Bazı vatandaşların sahilde yoga yaptığı ve bisiklete bindiği de görüldü.

    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    "BİLİNÇ DÜZEYİ YÜKSELDİ, SPOR YAPANLAR ÇOĞALDI"
    Sahilde bisiklete binen Seda Oturan, "Gözlemlediğim kadarıyla bilinç düzeyi biraz yükseldi. Ben normalde 6'da kalkıp sahile geldiğimde çok fazla kalabalık olmazdı ama şimdi görüyorum ki grup halinde gelenler ve yürüyüş yapanların sayısı çoğaldı.

    Kısıtlamasız ikinci hafta sonunda Caddebostan Sahili'nde dikkat çeken kalabalık

    Benim çok hoşuma gidiyor insanları sabah spor yaparken görmek" dedi.
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