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    • 13.06.2020 15:54
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

    Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı,"-Eruh  Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

    Siirt'te iki terörist etkisiz hale getirildi!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz" ifadesini kullandı.


    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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