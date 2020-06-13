Denizli'de TEM ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) baskın düzenledi. Operasyon kapsamında saklanan 5 şüpheli şahıs FETÖ'nün hücre evlerinde yakalandı. Şüphelilerden biri ev içerisinde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmede (elbise dolabı) saklanırken enselendi.

SAKLANDIĞI DOLABIN İÇİNDEN ÇIKTI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin hücre evlerinde saklandığını tespit etti. TEM ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama emri ile aranan 5 şüpheli örgütün hücre evlerinde yakalandı. Şüpheli şahısların bulunduğu evde özel olarak tasarlanmış olan elbise dolabına oluşturdukları gizli bölmede 1 şüpheli şahıs yakalandı.

ALTIN VE PARALARA EL KONULDU

Operasyon neticesinde yapılan aramada birçok örgütsel dijital materyal ele geçirilirken, örgütün şahıslara verdiği altın ve para ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.