Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkarak sosyalleşmek istiyor. Piknik alanları da en çok tercih edilen alanlardan birisi oluyor. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını nedeniyle piknik alanlarına giriş yasaklanmıştı. Peki, piknik yerleri açık mı? Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanları açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
Mangal yakma serbestliği ise henüz bulunmuyor. Yasak kaldırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.