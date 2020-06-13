Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2020 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2020 10:26
    ABONE OL

    yasak mı? ? na gidilir mi?

    ? yasak mı? Havaların güzelleşmesi ve hafta sonunun gelmesi nedeniyle piknik ve mangal yapmak isteyen vatandaşlar piknik yapmanın yasak olup olmadığını araştırıyor. na gitmek isteyenler sorusuna yanıt arıyor. İşte piknik ve mangal yapmakla ilgili merak edilen kurallar…

    Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kalkması nedeniyle vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkarak sosyalleşmek istiyor. Piknik alanları da en çok tercih edilen alanlardan birisi oluyor. Bilindiği üzere Kovid-19 salgını nedeniyle piknik alanlarına giriş yasaklanmıştı. Peki, piknik yerleri açık mı? Piknik yapmak yasak mı? Piknik alanları açık mı sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar!
    Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
    Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

    Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
    Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

    Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
    Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?

    Mangal yakma serbestliği ise henüz bulunmuyor. Yasak kaldırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
    Haberler Güncel Piknik yapmak yasak mı? Piknik yerleri açık mı? Piknik alanlarına gidilir mi?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri