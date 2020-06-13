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    • 13.06.2020 14:50
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    'da nden kaçarken 3 kişiye çarpan cezaevi si aranıyor

    ilçesinde den firar ettikten sonra gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutukluyu yakalama çalışmaları sürüyor. Zanlının çaldığı ikinci otomobil Kırkahvesi mevkisinde terk edilmiş bulundu. Ekipler, otomobilde inceleme yaptı.

    Kaçarken 3 kişiye çarpan cezaevi firarisi aranıyor

    Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, 'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne kendisini getiren sürücünün kullandığı taksiyi ve parasını bıçak zoruyla gasbetti.

    A.E, kullandığı taksiyle Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı bırakıp, yaya olarak kaçtı.

    Bu sefer 'nde otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat polisleri, A.E'nin yakalanması için bölgede çalışma yürütüyor.

    Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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